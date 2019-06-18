В пакгаузах на Стрелке пройдут два гала-концерта с участием оперных звезд

Нижегородские пакгаузы станут местом проведения международного фестиваля искусств «Стрелка» и церемонии вручения федеральной премии «Инновация 2019». С 28 по 30 июня там выступят солисты ведущих европейских оперных театров, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе исполнят Димитриос Тилякос (Греция), Гуадалупе Барриентос (Аргентина), Борис Рудак (Белоруссия) и Надежда Павлова (Россия), дирижер – Артем Абашев. Концертный зал под открытым небом будет рассчитан на 1,2 тыс. мест.

«Цель фестиваля — показать неповторимое соединение классического и современного искусства в постиндустриальном городе»,– заявил куратор фестиваля, музыкальный продюсер Алексей Трифонов.

Анастасия Еремина