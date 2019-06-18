Два холдинга Юга России возглавили рейтинг российских землевладельцев Forbes

Рейтинг самых дорогих российских землевладений по версии Forbes возглавили два агрохолдинга Юга России, сообщает издание.

Так, на первой строчке рейтинга расположился кубанский «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Стоимость землевладений, по оценке Forbes, составляет 68,5 млрд руб., площадь земель сельхозназначений — 649 тыс. га. Сельхозугодья холдинга расположены в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и Республике Адыгея. Компания создана в 1993 году,сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства.

Второе место в рейтинге занял донской агрохолдинг «Степь». Его землевладения оценивается в 45,6 млрд руб, сельхозугодья холдинга занимают 412 тыс. га в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Агрохолдинг развивает растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство.

Дарья Голякова