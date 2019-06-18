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В «Aldo Coppola Жуковка» открывается летняя веранда

Центр красоты «Aldo Coppola Жуковка» объявляет об открытии нового пространства Terrazza Lounge & Restaurant с итальянской кухней и кальянами. Разработкой меню занимался шеф-повар Аллессио Лаззаро, за плечами которого работа в мишленовских ресторанах Alajmo Family и Enrico Bortolini, Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Риме. В Terrazza Lounge & Restaurant собрана коллекция кальянных коктейлей, составленных на основе премиального табака Tangiers, Fumari и Dark Side на кальянах ручной работы Wookah и Starbuzz.

Сезон вечеринок на Рублево-Успенском шоссе стартует 22 июня.

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