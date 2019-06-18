На Дону около 900 кг мясных консервов не выпустили на Украину

Сотрудники россельхознадзора задержали на автомобильном пункте пропуска «Матвеев-Курган» Ростовской области партию мясных консервов для детского питания в ассортименте, направлявшуюся на Украину. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Общий вес консервов составил 874 кг. Причиной задержания стало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на груз. Продукцию вернули отправителю.

Дарья Голякова