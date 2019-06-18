Галерея «Год живописи» представляет новую выставку Анны Осиповой «Глубины»

Вернисаж состоится 22 июня в 13.00 (адрес ул. Живописная 1, кор.13).

Творческие поездки по территориям кочевого пути древних скифов – Монголия, Китай, Алтай, Хакасия, Тува и Якутия вдохновили художника на создание новых эпических картин. Так движение по горизонтали стало отправной точкой для движения к глубинам родовой памяти. Анна Осипова продолжает живописное исследование происхождения одного из древнейших этносов мира, сохраняя верность своему творческому методу: пленэр помогает прочувствовать мощь земли и силу неба тех мест, где разворачивались события истории скифов, а круглосуточная работа в студии явила результат осмысления этих поездок в виде законченных композиций.

Выставка «Глубины» впервые демонстрирует такой синтез творческого процесса, когда в едином пространстве экспонируется натурный материал (пейзажные этюды) и конечная точка художественного высказывания (живописные композиции). Развивая начатую в 2016 году тему, Анна Осипова совершает новый поворот в колористическом решении: открывает выставку полноцветная живопись картины «Глубины», ключевым моментом является монументальный триптих «Умай», в котором палитра стремится к монохрому, а звучание финального аккорда экспозиции сводится к минимализму черного и белого.

Выставка «Глубины» в галерее «Год живописи» продлится до 25 августа; в планах – творческая встреча с Анной Осиповой и другие события с участием автора.

Партнеры выставки: