Суд определил реализовать имущество обанкротившегося предпринимателя Владимира Базияна

Арбитражный суд Ростовской области утвердил порядок реализации имущества известного ростовского предпринимателя Владимира Базияна . Согласно определению арбитража (его можно найти в картотеке суда), на торги будут выставлены три лота: автомобиль «Мерседес Бенц» 2006 года выпуска, 45% доли господина Базияна в уставном капитале ООО «Эскорт» и принадлежащие ему 50% акций АО «Фирма «Актис».

Предприятие «Фирма «Актис» (Новочеркасск) является одним из крупнейших в России заводов по производству стеклотары, начальная цена акций Владимира Базияна определена на уровне 106,519 млн руб. Новочеркасский завод «Эскорт» производил нефтехимическое оборудование, долю господина Базияна в предприятии выставят на торги с начальной ценой 180 млн руб.

Напомним, АО «Фирма «Актис» и ООО «Эскорт» признаны банкротами, сейчас они проходят процедуру конкурсного производства.

Владимир Базиян является создателем обоих предприятий. В октябре 2017 года арбитражный суд Ростовской области признал предпринимателя банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Обязательства господина Базияна перед кредиторами превышают 8 млрд руб., они возникли из-за того, что в 2010–2016 годах он лично поручался по кредитам для «Эскорта» и «Актиса».

Подробнее о банкротстве Владимира Базияна читайте в материале «Ъ-Юг» «Владимира Базияна отправляют вслед за “Эскортом“»

Сергей Иванов