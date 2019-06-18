Из камеры соучредителя Липецкого станкостроительного предприятия отселили убийцу

Соучредитель АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимир Петров, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, лишился соседа по камере в спецблоке СИЗО «Бутырка» — ранее судимого за убийство и подозреваемого в аналогичном преступлении мужчины. Его перевели в другую камеру, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы, замглавы Ассоциации защиты бизнеса Ивана Мельникова. «Ныне третьим соседом Петрова по камере стал человек, который также обвиняется в мошенничестве. Мы продолжим следить за соблюдением работниками СИЗО его прав»,— цитирует агентство господина Мельникова. Владимир Петров, напомним, обвиняется в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа.

Содержание в одной камере лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, и ранее судимых, тем более за особо тяжкие преступления, нарушает ст. 33 закона «О содержании под стражей». В связи с этим правозащитники обратились к руководству УФСИН, которое начало проверку в «Бутырке». Они предполагали, что аналогичное размещение имело место и в других камерах, может использоваться для оказания давления на заключенных, поэтому готовились обратиться и в прокуратуру.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «ФСИН проверяет “Бутырку”».