Удмуртия вошла в ТОП-5 регионов по динамике роста выдачи кредитных карт за май 2019 года

В мае 2019 года банки Удмуртии выдали 10,04 тыс. новых кредитных карт. Это на 10.1% больше значения мая прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). По динамике роста республика заняла 3-е место в России. Несмотря на это, Удмуртия занимает последнее место по общему объему выданных кредиток среди 30-ти регионов лидеров. В целом по стране за обозначенный месяц выдали 913,9 тыс. новых кредитных карт. Динамика в сравнении с маем 2018 года составила 0,5%.

Наибольшее число новых кредиток выдали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области — 57 тыс., 45,4 тыс., 36,1 тыс., 33,9 тыс. и 27, 8 тыс. ед. соответственно. Помимо Удмуртии, наименьшее число новых кредитных карт среди регионов-лидеров выдали в Крыму, Ленинградской области, Хабаровском крае и Тюменской области — 10,79 тыс., 10,84 тыс., 10,85 тыс. и 11,5 тыс. ед. соответственно. Наибольшую динамику роста по выдаче кредиток, помимо Удмуртии, отметили в Ханты-Мансийском АО, Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Она составила 22,4%, 17,7%, 7,4% и 7,3% соответственно.

«В мае 2019 года количество выдаваемых новых кредитных карт практически не выросло по сравнению с маем 2018 года. При этом, стоит отметить, что сегмент кредитных карт является наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет его технологичности и удобства»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.