В Alibaba Group прошли кадровые перестановки

Китайский интернет-гигант Alibaba Group провел самые значительные кадровые перестановки с прошлой осени, когда его основатель и председатель совета директоров Джек Ма объявил о намерении уйти со своего поста ровно через год. В рамках нынешних перестановок, о которых сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный аккаунт Alibaba Group в мессенджере WeChat, финансовый директор Мэгги Ву, сохранив за собой этот пост, возглавит еще и подразделение стратегических инвестиций. Руководивший до настоящего времени этим подразделением исполнительный вице-президент Alibaba Group Джо Цай будет помогать ей в работе.

Изменения, которые вступают в силу прямо сегодня, необходимы, по словам гендиректора компании Дэниела Чжана, для того, чтобы «гарантировать инновации и инвестиции в наше будущее». Перестановки проходят на фоне снижения выручки от ключевого направления бизнеса — электронной торговли — и расширения инвестиций китайской компании в другие перспективные направления, в частности в облачные технологии.

Алена Миклашевская