Аэропорт Толмачево нарастил число трансферных пассажиров на 43%

Новосибирский аэропорт Толмачево увеличил за пять месяцев 2019 года число трансферных пассажиров на 43%. В общем пассажиропотоке аэропорта доля таких пассажиров сегодня составляет 25%, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Всего с января по май аэропорт Толмачево обслужил 2,3 млн пассажиров (+15,4% к аналогичному периоду прошлого года). При этом пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 17,2% — до 1,6 млн человек, на международных – на 11,4%. Самый большой рост пассажиропотока отмечен на направлениях в Новокузнецк (+511,7%), Горно-Алтайск (+492,8%), Шанхай (+188,5%) и Улан-Удэ (+170,9%).

Грузопоток аэропорта с начала года составил 12,5 тыс. т. За пять месяцев прошлого года он был 12,9 тыс. т.

Подробнее о планах по развитию аэропорта Толмачево — в материале “Ъ” «Терминальная стадия величия»

Оксана Павлова