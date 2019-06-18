Прокурор попросил десять лет колонии для обвиняемого в убийстве экс-майора ФСБ

Гособвинитель попросил суд назнаничить десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима бывшему майору спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павлу Стерлягову. Ранее присяжные Северо-Кавказского окружного военного суда признали вину спецназовца в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.

В последнем слове подсудимый пояснил суду, что у него не было намерения убивать человека. Он лишь опасался за свою жизнь и жизнь товарища в конфликте, возникшем между ними и двумя местными молодыми людьми. Суд огласит приговор 19 июня.

Напомним, по версии следствия, весной 2018 года спецназовец Павел Стерлягов вместе с сослуживцем отдыхал после учебных занятий в кафе поселка Терскол Эльбрусского района. Выпившие военные потребовали от незнакомого молодого человека отвезти их на базу, где они проживали. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой Павел Стерлягов ударил ножом Хусея Макитова, нанеся ему смертельное ранение. Друг Хусея Макитова Алим Байдаев успел убежать от спецназовцев, которые также скрылись с места преступления.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Карьера майора оборвалась на горнолыжном курорте».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону