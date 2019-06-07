В Ростове-на-Дону присяжные признали вину спецназовца в убийстве жителя Кабардино-Балкарии

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) вынесла вердикт по делу бывшего майора спецгруппы антитеррористического центра ФСБ «Вымпел» Павла Стерлягова, который обвинялся в покушении на убийство и убийстве (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а», и ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщила пресс-служба суда, присяжные оправдали спецназовца в покушении на убийство, но признали его вину в убийстве.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший майор Павел Стерлягов весной прошлого года, находясь в служебной командировке в Кабардино-Балкарии, убил местного жителя Хусея Макитова. По версии следствия, спецназовец также угрожал приятелю Хусея Макитова Али Байдаеву. В суде было установлено, что спецназовец Павел Стерлягов вместе с сослуживцем после занятий отдыхал в кафе поселка Терскол Эльбрусского района; изрядно выпив, приятели грубо потребовали от незнакомого молодого человека отвезти их на базу, где жили командировочные военные. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой Павел Стерлягов ударил ножом Хусея Макитова, нанеся ему смертельное ранение. Друг Хусея Макитова Али Байдаев успел убежать от спецназовцев, которые также скрылись с места преступления.

Подсудимый Стерлягов не признал вину. На процессе он утверждал, что вынужден был защищаться, опасаясь за свою жизнь и жизнь своего товарища.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Карьера майора оборвалась на горнолыжном курорте».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону