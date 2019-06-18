Казанский пороховой завод сохранит гражданские проекты

Казанский пороховой завод поэтапно свернет производство опасной продукции, однако продолжит гражданские проекты, заявили «РБК» в Минпромторге России. Сейчас завод выпускает несколько видов продукции гражданского назначения, в том числе охотничьи и спортивные патроны, лакокрасочные материалы, серную и азотную кислоты.

Сроки перепрофилирования пока неизвестны, как и нет информации об объеме планируемых затрат.

Как писал “Ъ-Казань”, ранее планировалась релокация производства в удмуртский поселок Кизнер, где закрыли полигон по уничтожению химоружия. Однако после предварительной оценки инфраструктуры, Минпромторг России отказался замысла. После закрытия порохового производства в Казани новый завод построят в Тульской области.

Казанский пороховой завод работает с 1788 года в Кировском районе города. Сейчас там производят порох для гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Не раз на производстве случались экстренные ситуации: в частности, Ростехнадзор называет пороховой завод «основным генератором аварий» в Поволжье.

“Ъ-Казань”