Координатора движения «Весна» задержали в Петербурге

В Петербурге задержана координатор молодежного общественно-политического движения «Весна» Александра Лобовикова. По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», активисте вменяется ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Она доставлена в 71-й отдел полиции Петроградского района Петербурга, уточняет издание.

Отметим, что ранее в Петербурге задержали еще одного активиста «Весны» — Петра Трофимова. Соратники по движению полагают, что их коллеги попали в полицию за то, что в дни ПМЭФ-2019 вывесили баннер про сказочного или реального президента РФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал о задержании петербургского активиста Владислава Корнюшенко. Инцидент произошел во время проведения пикетов в поддержку обвиняемого в сбыте наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова.