Житель Нижнего-Тагила незаконно прописал более 10 тысяч мигрантов

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнего Тагила 1956 года рождения, вместе с сообщниками незаконно прописавшего на своей территории более 10 тыс. мигрантов. Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, мигрантов регистрировали с января 2014 года по май 2019 года в нежилом помещении на улице Индустриальная.

Кроме этого, сотрудники свердловского управления ФСБ установили, что с 2017 по 2018 года мужчина заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ совершенная организованной группой).

Ранее в Екатеринбурге рассматривалось аналогичное уголовное дело. Так, суд признал виновным владельца «резиновой квартиры» Вячеслава Макеева и оштрафовал его на 450 тыс. руб. Ранее в его квартире получили прописку свыше 9 тыс. мигрантов. По документам, все мигранты работали на него в качестве подсобных рабочих с зарплатой 6,8 тыс. руб. Он также пояснял, что все прописанные — его друзья.

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «Прописка девяти тысяч мигрантов обошлась в 400 тысяч рублей»

Екатерина Аверина