Верховный суд отказал «Макфе» в рассмотрении жалобы о доначислении 143,6 млн рублей налогов

Верховный суд РФ отказался передавать кассационную жалобу АО «Макфа» на рассмотрение судебной коллегии. Компания пыталась оспорить решение МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Челябинской области. Ранее налоговая служба по итогам проведенных проверок доначислила компании 143,6 млн руб. налога на прибыль, включая штрафы и пени.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», к ответственности фиксальный орган привлек компанию еще в декабре 2016 года, признав виновной в налоговом правонарушении. В сумму, которую налоговая обязала выплатить южноуральского производителя, вошли 106,7 млн руб. налога на прибыль, 21,7 млн руб. пеней и штраф в размере 15,2 млн руб. С весны 2017 года «Макфа» безуспешно пыталась оспорить доначисление сначала в арбитражном суде Челябинской области, потом в восемнадцатом апелляционном суде. В феврале арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения первой и апелляционной инстанций.