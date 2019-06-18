Глава исполкома «Единой России» вошел в кадровый резерв партии

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Станислав Швецов вошел в кадровый резерв партии. Как сообщается на сайте регионального отделения, это произошло после того, как господин Швецов прошел обучение в высшей партийной школе по образовательному модулю «политтехнолог». На занятиях изучались тенденции в социологии, медиакоммуникациях, юридические аспекты сопровождения избирательной кампании. «Мы не только разбирали реальные кейсы избирательных кампаний 2018 года, но и подготовили собственные проекты», - сказал по итогам обучения господин Швецов.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Виктор Селиверстов отметил, что участники образовательного модуля показали достойный результат за время обучения. «Мы часто посещаем регионы России, и когда мы приедем туда и увидим вас, то будем понимать, что вы на том месте, где и должны быть», - подчеркнул Селиверстов.