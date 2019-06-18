Мордовия оказалась в числе лидеров по распространенности рака в 2018 году

Российский центр информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии Минздрава России опубликовал отчет о состоянии онкологической помощи населению в 2018 году. Как следует из документа, Мордовия оказалась на втором месте по распространенности злокачественных новообразований среди регионов РФ, показатель составил почти 3,3 тыс. человек на 100 тыс. населения.

Всего на конец года в Мордовии на учете в онкологических учреждениях состояли 26,5 тыс. человек, в течение года активно выявлено было 1,1 тыс. больных раком. В Нижегородской области на учете числились 99,7 тыс. человек (3 тыс. на 100 тыс. населения), активно выявлено было 4 тыс. больных. В Кировской области на учете стояли более 34,5 тыс. человек (2,7 тыс. на 100 тыс. населения), активно выявили в течение года 1,1 тыс.

Наивысшие показатели распространенности зафиксированы также в Курской области (3,33 тыс. человек на 100 тыс. населения), Краснодарском крае (3,2 тыс.), Калужской (3,2 тыс.), Псковской (3,1 тыс.) и Рязанской (3,1 тыс.) областях. Как отмечают авторы отчета, рост показателя распространенности рака «обусловлен как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических больных, а, возможно, и с неудовлетворительной сверкой умерших».

Анастасия Еремина