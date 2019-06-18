Центр развития культуры и туризма Ижевска возглавит бывший замминистра культуры Удмуртии

Бывший заместитель министра культуры Удмуртии Денис Утробин возглавит МАУ «Центр развития культуры и туризма» Ижевска. Об этом журналистам сообщил замглавы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков.

«Перед ним стоят большие задачи, я уверен, что мы совместными усилиями их реализуем. Мне бы очень хотелось, чтобы развивался образовательный туризм. Мне бы хотелось, чтобы в Ижевск пришли какие-то серьезные школьные олимпиады, чтобы проводились большие школьные фестивали. Эта задача, в том числе, поставлена центру туризма. Промышленный туризм, конечно же. Программу презентуют в ближайшее время. Она уже существует, она мне очень нравится»,— отметил господин Чистяков. Он добавил, что разработкой маршрутов занимался ВЦ «Галерея».

Напомним, что МАУ «Центр развития культуры и туризма» создали в Ижевске в июне 2019 года. Учреждение начнет работу с 1 июля. Центр будет способствовать продвижению туристических продуктов в Ижевске и содержанием муниципальных учреждений культуры и прилегающих к ним территории.