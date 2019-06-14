Центр развития культуры и туризма создали в Ижевске

В Ижевске создали МАУ «Центр развития культуры и туризма». Учреждение начнет работу с 1 июля 2019 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Центр будет способствовать продвижению туристических продуктов в Ижевске. Штат сотрудников, которые будут заниматься развитием туризма, составляет 12 человек. Также центр будет заниматься содержанием и обеспечением безаварийной эксплуатации муниципальных учреждений культуры и прилегающих к ним территории. Согласно рекомендациям минфина Удмуртии, 141,75 штатных единиц технического персонала из учреждений культуры переведут в отдельное учреждение — комплексный центр обслуживания. Все это позволит бюджету Ижевска сэкономить 32 млн руб. в 2020 году.