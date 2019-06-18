В Краснодарском крае 47% населения регулярно ездит на работу на велосипеде

Кубань возглавила рейтинг российских регионов по количеству людей, совершающих поездки на работу на велосипеде. Велосипедный ТОП-13 составила компания по поиску работу HeadHunter.

Согласно исследованию, в Краснодарском крае 47% работающего населения регулярно добирается до работы на велосипеде. Еще 17% людей делает это нерегулярно и 36% - в единичных случаях. На втором месте рейтинга Нижегородская область. Там регулярно на работу велосипедами добираются 36% жителей, нерегулярно – 29% и редко – 36%. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область (34%, 23% и 43% соответственно).

В числе других субъектов Федерации, где люди предпочитают добираться на работу двухколесным транспортом Санкт-Петербург (31%), Воронежская область (31%), Свердловская область (31%), Московская область (30%), Москва (26%), Самарская область (24%), Ростовская область (23%), Новосибирская область (23%), Красноярский край (21%) и Татарстан (14%).

Чаще остальных велосипед в качестве транспорта используют представители сферы «Рабочий персонал» (48%), а также работники сферы искусства, производства и информационных технологий (по 33%).

«Основная причина, по которой соискатели Кубани не пользуются велосипедом, чтобы доезжать до работы — это отсутствие душа в офисе (48%). 35% опасаются за свою жизнь, так как в черте города нет оборудованных велодорожек, и приходится ехать по проезжей части. 33% считают, что на велосипеде до работы добираться слишком долго, еще у 48% респондентов просто нет двухколесного транспорта. 5% кубанских респондентов пояснили, что в их компании такой вид передвижения, как велосипед, считается непристижным», - сообщили в HeadHunter.

Дмитрий Михеенко