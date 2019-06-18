На воронежском авиазаводе приступили к строительству третьего и четвертого Ил-112В

На Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО) началось производство третьего и четвертого самолётов Ил-112В. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на информацию, полученную на авиасалоне в Ле Бурже от гендиректора ПАО «Ил» Юрия Грудинина. «Абсолютно нормально. Программа сверстана. Мы сейчас запустили две машины, начали производство тройки, четверки. Все нормально»,— цитирует агентство ответ господина Грудинина на вопрос о том, как продвигаются испытания Ил-112.

Самолет проектировался еще в 1990-х годах. В декабре 2014 года Минобороны РФ и «Ильюшин» подписали контракт на разработку Ил-112В. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 т грузов и личного состава. Серийное производство на ВАСО планируется начать в 2020 году. По данным, озвучивавшимся губернатором Ворнежской области Александром Гусевым на пресс-конференции в апреле, ежегодно будет выпускаться 15 машин. Минобороны ранее заявляло о готовности закупить в ближайшие десять лет более ста таких самолетов.

О том, как воронежское авиастроительное предприятие закончило прошлый год — в публикации “Ъ-Черноземье” «От ВАСО улетают доходы».