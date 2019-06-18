Омбудсмен проверит свердловских чиновников по делу об издевательствах над детьми

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена проверить все инстанции, которые могли знать об истязаниях несовершеннолетних экс-владельцем «ITM-холдинг» Юрием Юдиным, ранее получившим за это условный срок.

«Мы проверим все инстанции, специалисты которых должны были быть в курсе того, что происходило с детьми сотрудников компании "Планета”. Будет направлена жалоба и рассмотрена мягкость вынесенного Юдину приговора. Я как правозащитник такую мягкость не понимаю»,— рассказала она. По словам госпожи Мерзляковой, прокурор Свердловской области Алексей Охлопков также взял дело об обжаловании приговора под свой контроль.

По версии следствия, Юрий Юдин с 2014-го по 2018 год издевался над детьми сотрудников своей компании. Известно о ситуации, когда он истязал несовершеннолетних с помощью ошейника с током и читал сотрудникам предприятия лекции о том, как правильно воспитывать детей. На прошлой неделе Пригородный райсуд Нижнего Тагила приговорил бизнесмена к четырем годам условно. Гособвинитель требовал дня него пять лет реального срока. Нижнетагильское издание «Между строк» опубликовала видео с издевательствами бизнесмена над детьми.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Урал” «“Планета” воспитывала в собачьем ошейнике»

Екатерина Аверина