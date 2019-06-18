В Плёсе состоялся специальный показ фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима

15 июня в рамках XIII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» в Плёсе состоялся специальный показ художественного фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

Картину представили юные исполнители главных ролей - актеры Марта Тимофеева и Арслан Крымчурин, а также продюсер фильма Михаил Курбатов и художник-постановщик картины Вячеслав Виданов.

Спецпоказ посетили губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с супругой, продюсерская группа и гости кинофестиваля «Зеркало», деятели культуры и искусства, семьи юных исполнителей главных ролей, ветераны Плёса, а также учащиеся Плёсской средней школы и школ Ивановской области.

Приветствие гостям и организаторам кинопоказа направил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он выразил уверенность, что «Сестрёнка» «тронет сердца зрителей всех поколений, подарит немало ярких и запоминающихся эмоций» и пожелал зрителям приятного просмотра.

«Эта картина основана на детской повести «Радость нашего дома», которая впервые увидела свет в далеком 1952 году, - рассказал Председатель Совета Плёсского городского поселения, учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. - Эта повесть вошла в школьную программу в Советском Союзе, была переведена на многие языки. Когда мы думали, какими произведениями напомнить читателям о творчестве Мустая Карима в год его 100-летия, выбор пал на это произведение, потому что оно начинало большой славный путь моего деда в литературе. Это одно из первых его произведений, которое прочитали миллионы советских людей, и оно учит самому главному: как в любых жизненных невзгодах и испытаниях оставаться человеком, и что любовь излечивает даже самые неизлечимые раны».

«Когда два года назад мы приступили к созданию фильма, мы чувствовали огромную ответственность, потому что у нас в руках оказалось произведение такого писателя, как Мустай Карим, - отметил продюсер фильма Михаил Курбатов. - Нашей главной задачей было максимально деликатно, уважительно и бережно отнестись к произведению».

«Мы старались сохранить дух Мустая Карима, его поэтический мир, для нас было очень важно передать атмосферу его произведения. Этот фильм нам очень дорог, и мы получили огромное удовольствие от работы», - сказал художник-постановщик картины Вячеслав Виданов.

«Я очень благодарна за возможность прикоснуться к творчеству Мустая Карима. Можно сказать, что я побывала внутри одной из историй, переместилась в далекое военное время и всем сердцем и душой постаралась прожить и прочувствовать историю своей героини. У нас была замечательная атмосфера на съемках», - отметила актриса Марта Тимофеева.

Юные исполнители главных ролей также прочли стихи Мустая Карима на русском и башкирском языках.

Это уже второй предпремьерный показ киноленты: 20 мая «Сестрёнка» стала фильмом открытия фестиваля «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге. 16 июня режиссёр фильма, народный артист России Александр Галибин презентовал фильм в Магадане в рамках фестиваля «Территория».

Премьера картины и её дальнейший прокат запланированы на сентябрь 2019 года.

Фильм «Сестрёнка» снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда имени Мустая Карима. Картина приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана.

XIII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» проходит в Ивановской области с 14 по 21 июня. Фестиваль учрежден правительством Ивановской области в 2007 году и ежегодно проводится в регионе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.