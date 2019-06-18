Родственники Михаила Косова сообщили о возможном убийстве самарского бизнесмена

Родственники самарского бизнесмена Михаила Косова заявили о возможном убийстве предпринимателя. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Сегодня мы написали заявление о подозрении в убийстве», — сообщили родственники 50-летнего бизнесмена, который скоропостижно скончался 12 июня 2019 года. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области и СУ СК РФ по региону не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Компания Михаила Косова «Марс М» являлась оператором строительства «Галереи „Атриум“», которое стартовало в 2011 году. Инвесторами выступили банк ВТБ и Газбанк. Часть «Атриума» перешла банкам в качестве залога. Организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство в 2015 году. Арбитражным управляющим назначили Алексея Скрынника. В реестр кредиторов помимо Газбанка вошли банк ВТБ (899 млн руб.), Леонид Кудеров (32 млн руб.), ООО «Комстрин» (1,1 млн руб.) и др. Конкурсный управляющий попытался привлечь Михаила Косова к субсидиарной ответственности на сумму более 1 млрд руб.

Подробнее о процедуре реализации имущества компании Михаила Косова читайте в публикации “Ъ-Волга” «Есть ли жизнь на "Марс М"».

Евгений Чернов