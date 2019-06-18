Иск о взыскании имущества с бывшего прокурора края рассмотрят в закрытом заседании

Сегодня в Ленинском райсуде состоялось предварительное слушание по иску прокурора края к бывшему руководителю Западно-Уральского управления Ростехнадзора, экс-прокурору края Александру Кондалову. Напомним, прокурор просит обратить в доход Российской Федерации имущество господина Кондалова, в отношении которого «не представлены доказательства его приобретения на законные доходы». Соответчиком по иску также значится супруга бывшего чиновника. В начале заседания представитель Александра Кондалова адвокат Артем Смирнов заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом заседании. Сам текст ходатайства не оглашался, но, посовещавшись на месте, судья Екатерина Опутина решила его удовлетворить. С ее слов, это необходимо, в том числе и для сохранения тайны следствия.

Напомним, 17 марта 2017 года следственными органами ФСБ в отношении Александра Кондалова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как считает следствие, занимая должность руководителя управления Ростехнадзора, господин Кондалов подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов одной из крупных нефтедобывающих компаний, в которых содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на их содержание, а также к уменьшению отчислений в бюджет на сумму около 100 млн руб.

Ранее источники рассказывали, что в ходе следственных действий у членов семьи Александра Кондалова было изъято более 127 млн руб. наличными. Следователи и оперативники обнаружили также платежные поручения на сумму свыше 163 млн руб. При этом уже были сделаны переводы на сумму более 100 млн руб. с банковских счетов, подконтрольных господину Кондалову, в том числе в иностранной валюте. Как позже сообщалось в открытых источниках, только при обыске в доме господина Кондалова было обнаружено 77 млн руб. наличности. Сам Александр Кондалов после возбуждения дела был объявлен в розыск.