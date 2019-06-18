«Пермгорэлектротранс» значительно сократил выручку и прибыль

Выручка МУП «Пермгорэлектротранс» в 2018 году снизилась на треть и составила 587 млн руб., что на 189 млн руб. меньше показателей 2017 года (776 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакс»). Чистая прибыль сократилась более чем на 100 млн руб. и составила 30 млн руб. (в 2017 году — 143 млн руб.). Такие данные представил сегодня на комитете по экономическому развитию глава департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин. Деятельность предприятия является планово-убыточной — больше половины в расходной части приходится на субсидии города. В 2018 году на работу МУПа из бюджета было выделено 671 млн руб. , что на 63 млн руб. меньше показателей 2017 года. Соответственно уменьшились и расходы ПГЭТ — на 52 млн руб. в отчетном периоде (до 1,2 млрд руб.).

Снижение показателей господин Путин объяснил оптимизацией затрат: в 2018 году деятельность электротранспорта была приведена к минимальному значению, заложенному в тариф. Снижение объема работ ПГЭТ в 2018 году составило 14,4%, при этом число перевезенных пассажиров снизилось только на 10%, что, по мнению начальника департамента, является положительным моментом.

В 2019 году основные финансовые показатели предприятия могут улучшиться. МУП с 1 июля закрывает троллейбусное движение (30% перевозок) — на линию вместо 52 троллейбусов выйдут 70 автобусов. Финансовый прогноз от нововведения Анатолий Путин пообещал представить депутатам позже.