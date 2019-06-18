На Дону нарушителей пожарной безопасности оштрафовали на 11,4 млн рублей

В Ростовской области с начала этого года нарушители пожарной безопасности заплатили более 11,4 млн руб. штрафов, сообщает пресс-служба правительства региона.

За это время за нарушения требований пожарной безопасности на объектах надзора составили более 2 тыс. административных протоколов, из них 1,2 тыс. – на должностных лиц, 575 – на юрлиц, и 288 – на граждан.

Кроме того, за этот период пожарные и спасатели региона проверили более 62 тыс. дворов и проинструктировали по вопросам пожарной безопасности более 76 тыс. человек.

Дарья Голякова