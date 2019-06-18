Слет по обмену премудростями

В Прикамье прошел десятый по счету форум «Дни пермского бизнеса», объединивший чиновников, бизнесменов, менторов и экспертов. У предпринимателей была возможность стать поставщиками для московских компаний, пройти краш-тест своего бизнеса, получить советы от инвесторов и менторов, а также узнать, какие финансовые меры поддержки есть в Пермском крае.

13–14 июня на площадке завода им. Шпагина прошел десятый форум «Дни пермского бизнеса», собравший на одной площадке экспертов из различных регионов России и отраслей предпринимательства. Мероприятие открылось пленарным заседанием «Трансформация делового климата», участие в котором принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Он поприветствовал участников форума и рассказал, кого считает успешным предпринимателем: «Это тот, кто вырос из возможностей, которые дает Пермский край, тот, кто не вывез деньги в офшоры и не уехал в Москву, а инвестирует в Пермский край, видит себя в конкуренции с мировыми компаниями, берет на себя общественную нагрузку и хочет, чтобы регион стал зажиточным».

Далее собравшиеся спикеры и публика размышляли о том, как изменилась среда для предпринимателей в регионе за последние годы и какие проблемы есть у бизнеса сейчас. По словам председателя совета директоров ООО «Технопарк Пермь», исполнительного директора регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Евгения Протопопова, основные риски связаны не с экономической ситуацией, а с недоверием к власти и стабильности политики. «Важны гарантии, что не будут изменяться условия ведения бизнеса, что разрешение не отзовут, ведь кредит на ведение бизнеса уже взят. Как этого добиться? Имея площадки для неформальных встреч и при наличии мотивации с обеих сторон», – пояснил господин Протопопов. Место для встреч предложил глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

Возможности для роста предложил замруководителя департамента Москвы по конкурентной политике Алексей Данилов. По его словам, портал поставщиков, инициированный в столице, с 2018 года работает для всей России. Таким образом, поставщик какого-либо товара может продавать его в другие регионы, а некоторые торги проходят в экспресс-режиме в течение 24 часов. «80% закупок повторяются из года в год, а то, что необходимо для городов России, потребляет и Москва: это и медицинские товары, и реагенты, и все необходимое для технической обработки помещений. Мы всегда приветствуем поставщиков из других регионов, их цены ниже, чем в Москве, а портал позволяет их видеть. И если пермские поставщики будут указывать регион поставки, например, Москва, то они будут получать приглашения к участию в торгах для столицы», – пояснил господин Данилов. Сейчас на портале зарегистрировано более 150 тыс. поставщиков, а прирост лишь за месяц составил 10 тыс. «Важно, чтобы общественные организации, которые объединяют бизнес: «Опора России», ТПП, – занимались информированием предпринимателей о такой возможности», – заключил Алексей Данилов.

Форум включал в себя не только дискуссионные и лекционные площадки, но и выставочную часть, а также встречи с менторами и экспертами, которые консультировали участников по вопросам развития бизнеса. Так, «бизнес-ангел» Алекс Косик встретил в рамках форума предпринимателей, которых консультировал ранее и которые смогли масштабировать свою идею. «Я был в Перми уже два раза в связи с программами, направленными на развитие университетов, видел замечательные студенческие проекты. Но тогда, три-пять лет назад, студенты ставили себе цель – получить грант. И это нехорошая позиция: это становится единственной целью существования, гранты заканчиваются, и это нагрузка на бюджет. Но за три года здесь произошел тектонический сдвиг. Изменился город, идет реновация. На выставке я вижу, как знакомые проекты развились за три года. Их задача – не гранты, а создание и развитие бизнеса. За первой волной, начавшей технологические проекты, подтягивается вторая волна. Система становится самоподдерживающей», – пояснил господин Косик.

Высоко оценил выставку и руководитель коммерческих проектов АО «Деловая среда» Александр Яковлев: «Здесь антуражное место, выставочная экспозиция дает возможность бизнесу показать свое лицо, установить деловые связи для совместных проектов».

С участниками выставки познакомился и губернатор Максим Решетников, который осмотрел экспозицию, пермскую продукцию и договорился о встречах с компаниями региона. Так, главе региона представили производителей пластиковой тары, одежды, технологических приборов, продуктов. Некоторые из них уже делают попытки выхода на зарубежные рынки. По мнению члена совета пермского регионального отделения «Опоры России», директора ООО «Меркурий» Эдуарда Соснина, предпринимателям пора мыслить масштабами страны и мира, не ограничивая поиск партнеров одним городом. «У пермских бизнесменов огромный базис для выхода на мировые рынки. Популяризация мер поддержки государства, работа Российского экспортного центра, ТПП помогают предпринимателям выходить дальше. У нас много производителей, которым нужно более активно заявлять о себе, потому что их продукция конкурентная и инновационная, она уникальна для российского рынка», – сообщил господин Соснин.

При этом поддержка бизнеса возможна не только на федеральном уровне: в регионе работает несколько институтов, способных оказать реальную помощь. Все возможности поддержки бизнеса обозначены на инвестиционном портале Пермского края. «За несколько кликов можно будет выбрать меру господдержки. В Пермском крае создано много институтов, наша задача – сформировать новые точки входа», – пояснил министр экономического развития Пермского края Максим Колесников.

Также на форуме впервые состоялась закупочная сессия ПАО «Метафракс» в рамках реализации региональной программы по промышленной кооперации крупного и малого бизнеса. Участие в ней приняли более 40 региональных компаний. По словам коммерческого директора компании Андрея Давыдова, «Метафракс» в закупках товаров и услуг руководствуется тендерной политикой и сотрудничает с 849 региональными компаниями и 47 частными предпринимателями. Этот список по итогам сессии может пополниться, так как сейчас «Метафракс» реализует сразу несколько крупных инвестпроектов. Управляющий директор Корпорации ПСС Александр Редекоп считает, что закупочные сессии с крупными компаниями могут решить ряд проблем регионального малого бизнеса: «Для нас это возможность найти новые ниши, получить ценный опыт».

«Закупочная сессия с компанией «Метафракс» – это первый шаг к системной работе крупного бизнеса и региональных поставщиков. Подобная системная работа организована с 2014 года, с подписания дорожной карты с ПАО «Газпром», а теперь и с ПАО «СИБУР-Холдинг», – рассказал директор Регионального центра инжиниринга Евгений Давыдов. – По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова до конца года мы должны увеличить количество подписанных дорожных карт до семи. В итоге мы должны в разы увеличить количество поставщиков товаров и услуг для крупного бизнеса со стороны малых региональных компаний».

Еще одним важным компонентом форума стали мероприятия, связанные с образованием детей и подростков и маркетингом. Собравшимся презентовали образовательные учреждения дополнительного образования, которые помогают детям изобретать, продвигать свои проекты и находить инвесторов. Ряд предпринимателей познакомили со своим бизнесом экспертов, которые провели анализ и дали рекомендации по продвижению, отладке бизнес-процессов, визуальной составляющей.

«Форум позволяет увидеться и решить задачи. Здесь много встреч с бизнесом, мы знакомимся со стартапами, подсказываем пути развития, подписываем соглашения. Пермские компании захватывают новые рынки. Это и есть результат наших мероприятий. Запрос у ребят уже не на грант: они уже продают свою продукцию, имеют большой офис и хотят расти, масштабироваться. Маховик закрутился. Надо просто дать толчок», – резюмировал Евгений Протопопов.