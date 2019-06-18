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Донские пограничники пресекли контрабанду 5 тыс утят

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской

области задержали на границе с Украиной 5 тыс утят, сообщает пресс-служба органа.

Груз гражданину Украины передали в Чертково с сопредельной стороны. Однако увезти утят мужчине не удалось, так как сработали датчики комплекса дистанционного контроля, и нарушителя задержали пограничники. Груз изъяты, решается вопрос об его конфискации. В отношении контрабандиста возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст 18.1 КоАП (нарушение режима Государственной границы Российской Федерации).

Дарья Голякова


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