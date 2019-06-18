Земсобрание Косинского района поддержало преобразование в муниципальный округ

Земское собрание Косинского муниципального района поддержало преобразование в муниципальный округ. По информации “Ъ-Прикамье”, инициативу поддержали 13 из 14 присутствовавших на заседании депутатов. Один человек проголосовал против. Теперь законопроект о реорганизации в муниципальный округ будет рассматриваться Законодательным собранием Пермского края.

Ранее инициативы о преобразовании в муниципальные округа были внесены земскими собраниями Гайнского, Кудымкарского, Кочевского, Юсьвинского и Юрлинского районов Коми-округа. Земсобрание Косинского района не могло рассмотреть решение о реорганизации в округ из-за отсутствия кворума, так как ранее 8 из 15 депутатов земсобрания отказались от мандатов. В воскресенье, 16 июня, состоялись выборы, по результатам которых были избраны депутаты на вакантные места.

В случае одобрения инициатив краевым парламентом на территории каждого из районов Коми-округа будет образован единый муниципальный округ с одним представительным органом и главой. Поселения районов потеряют статус самостоятельных муниципалитетов и лишатся собственных советов депутатов. Предполагается, что эти преобразования позволят сэкономить на административно-организационных мероприятиях. Краевые власти также готовы выделить объединенным территориям дополнительное финансирование из регионального бюджета в объеме сэкономленных при реорганизации средств. Кроме того, муниципальные округа смогут привлечь дополнительные средства на ремонт и строительство дорог.