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Определен подрядчик на ремонт участка бульвара имени Советской Армии

Подряд на выполнение работ по капитальному ремонту бульвара имени Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской в Перми выиграло ООО «Бизнес-строй». Как указано на сайте госзакупок, при стартовой цене контракта в 74,7 млн руб. общество оценило свою работу в 67,2 млн руб. Второй участник аукциона — ООО «Проектно-конструкторская фирма КСОРЗ-М» — предложил цену в размере 67,6 млн руб.

Реконструкцию объекта необходимо выполнить согласно дизайн-проекту бульвара, разработанному ООО «ТАК Проект». Реконструкцию необходимо завершить к 1 ноября 2020 года.

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