«Молдавский сценарий может быть применен на Украине»

Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока конфликт на Украине не исчерпан, заявил Владимир Зеленский. И пока Россия делает вид, что международного права просто не существует, сказал украинский президент во время визита во Францию. 18 июня глава Украины встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обозреватель «Ъ» Максим Юсин считает, что молдавский опыт, когда острейший кризис совместными усилиями разрешили Запад и Россия, при определенных условиях может быть использован и на Украине.

То, что произошло на днях в Молдавии, может стать важнейшим прецедентом для всего постсоветского пространства. Случилось, казалось бы, немыслимое: извечные оппоненты — Москва, Вашингтон и Евросоюз — объединили усилия, чтобы избавить эту республику от олигарха Владимира Плахотнюка — человека, который контролировал в ней буквально все: правительство, Конституционный суд, силовиков, основные СМИ и, естественно, финансовые потоки. От Плахотнюка, фактически приватизировавшего Молдавию, считавшего ее своей вотчиной, своим охотничьим хозяйством, казалось, нет спасения. Казалось, что он навечно.

Но вот в Кишинев практически одновременно прилетают вице-премьер России Дмитрий Козак, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и глава восточноевропейского бюро Госдепартамента США Брэдли Фреден. И дальше начинаются чудеса. Вчерашние враги — сторонники ориентирующегося на Москву президента Игоря Додона и проевропейские партии — заключают альянс, формируют правительство, лишают власти Плахотнюка и его сателлитов. Олигарх пытается бунтовать, в столицу стягиваются поддерживающие его мускулистые полубандиты-полуспортсмены, Конституционный суд объявляет вне закона и новое правительство, и парламент. Казалось, двоевластие, тупик, канун кишиневского майдана. Но нет: после короткой встречи с послом США Дереком Хоганом Плахотнюк капитулирует и вскоре улетает из Кишинева. А Конституционный суд послушно отменяет все свои предыдущие решения.

Оказывается, Россия и Запад могут действовать совместно и согласованно, когда надо покончить с хаосом, охватившим одну из постсоветских республик.

Оказывается, есть сила, способная навести порядок в стране, имеющей все признаки несостоявшегося государства. Стране, элиты которой либо безнадежно коррумпированы, либо запуганы. И если эта тенденция получит продолжение, если на молдавском направлении Москва и Запад будут не соперничать, а сотрудничать, не исключено, что они сумеют предложить и, главное, воплотить в жизнь мирный план урегулирования в Приднестровье, статус которого остается неопределенным почти три десятилетия.

Конечно, это идеальный сценарий. Слишком много нюансов, слишком много подводных камней. Слишком много проблем на других направлениях между Москвой и Западом, чтобы ожидать, что в Молдавии они вдруг всем на удивление начнут действовать в унисон.

Но, с другой стороны, когда-то и с кого-то ведь надо начинать. И если молдавский эксперимент удастся, кто знает, может быть, со временем Москва, Вашингтон и Евросоюз попытаются провести аналогичную операцию и в соседней с Молдавией стране — на Украине, а конкретно — в Донбассе. Эту операцию можно было бы назвать принуждением к миру, принуждением к здравому смыслу, внешним управлением в действии.

Во внешнем управлении нет, конечно, ничего хорошего. За исключением того момента, когда только оно способно разрубить гордиев узел нерешаемых проблем, вывести ситуацию из тупика. В Молдавии это осуществили. Время покажет, может ли молдавский сценарий быть применен на Украине. Как бы то ни было, прецедент создан.

Если Россия и Запад не ставят друг другу палки в колеса, как в последние годы, а действуют сообща, они способны добиваться удивительных результатов.