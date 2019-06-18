На Ставрополье главу муниципалитета осудили за растрату

Главу Терского сельсовета Буденновского района Ставропольского края признали виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) , сообщает пресс-служба региональной прокуратуты.

Суд установил, что подсудимый использовал для личного представления в правоохранительных органах адвоката, у которого был заключен договор на оказание безвозмездных услуг с администрацией сельсовета. Для этого он убедил совет депутатов муниципалитета выделить на юридические услуги из сельского бюджета еще 45 тыс. руб. якобы на нужды администрации.

Обвиняемого на год лишили возможности работать в органах местного самоуправления и обязали возместить администрации сумму причиненного ущерба.

Дарья Голякова