В Удмуртии стартовал второй поток «Бизнес-акселератора»

В Удмуртии стартовал второй поток образовательной программы для предпринимателей «Бизнес-акселератор». В нем пройдут обучение 107 предприятий малого и среднего бизнеса. Критериями отбора на «Бизнес-акселератор» стали: выручка за 2018 год от 1,5 млн руб., наличие команды от трех человек, включение предприятия в единый реестр субъектов МСП, регистрация на территории Удмуртии не менее года назад. Участников ждут восемь практических сессий, 24 часа работы с трекерами, практические задания по развитию бизнеса, консультации экспертов и две стажировки на крупнейшие предприятия России.

«За эти 3 месяца будет много упорной работы. Если говорить об итогах первого акселератора, мы там ставили себе цель, что у трети компаний удвоится выручка. На самом деле многие компании сделали больше 200%. Многие компании выросли больше, чем на 30% процентов. И это было бы невозможно без желания самих компаний внедрять все полученные знания. Все домашние задания компании выполняли на основе своего бизнеса»,— отметил гендиректор «Корпорации развития Удмуртии» Константин Сунцов.

Напомним, что первый этап «Бизнес-акселератора» начался в марте 2019 года. В нем приняли участие более 120 предпринимателей и организаций.