Губернатор Алтайского края положительно оценил назначение куратора-министра

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал решение федерального центра назначить куратором региона министра труда и соцзащиты России Максима Топилина.

«Мы кричали и писали, говоря о том, что нам нужна федеральная поддержка. Обычные меры — дотации, участие в государственных программах и нацпроектах — не спасают ситуацию, не выводят нас на нужный ускоренный темп развития. Поэтому то, что мы добились включения в программу кураторства, это положительный результат»,— приводит слова Виктора Томенко телеканал «Вести Алтай». По мнению губернатора, результатом программы должно стать «улучшение жизни в крае».

Напомним, в июне 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил кураторов для регионов с социально-экономическими проблемами. Помимо Алтайского края куратор выбран и для Республики Алтай. Им стал министр экономического развития Максим Орешкин.

Юлия Сасевич