Цены на квартиры от ПЗСП вырастут на 1%

С 1 июля состоится плановое повышение цен на квартиры в строящихся домах от АО «ПЗСП». Плановое повышение цен на 1% коснется всех объектов застройщика. В среднем квартиры подорожают на 25-30 тысяч рублей.

Фото: Денис Сакаев

Сегодня в работе у АО «ПЗСП» несколько объектов: Менжинского, 13,

5-я Каховская, 8в, Иньвенская, 19. Соблюдая фирменные стандарты качества, предприятие сдаёт все квартиры с отделкой «под ключ». Она включает надёжную входную дверь, окна премиум-класса, плитку на стенах в ванной комнате, шкафы-купе в коридоре и даже зеркала с полочками. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977. Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».