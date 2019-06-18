На въездах в Екатеринбург неизвестные установили знаки «Город храбрых»

Утром на Кольцовской трассе при въезде в Екатеринбург неизвестные установили знак «Город храбрых», на том же месте, где 17 июня появился знак «Город бесов». По данным местных СМИ, таблички установили на Тюменском, Новомосковском и Челябинском трактах. Однако, по словам очевидцев, знак на Кольцовской трассе уже сняли. Остальные также демонтирует полиция.

Знак «Город бесов» появился вчера утром. Вскоре знак убрали сотрудники ГИБДД. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил установить вместо него знак «Город храбрых». «Кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя. Давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему. <...> У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города»,— сообщил он на своей странице в Instagram. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал ситуацию «провокацией».

Изначально «бесами» жителей Екатеринбурга назвал Владимир Соловьев. Это произошло 16 мая на радиостанции «Вести FM». «Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — заявил журналист, комментируя действия участников протестных акций против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Как Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере — в материале "Ъ-Урал"