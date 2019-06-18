«Уралкинофест» отменен из-за отсутствия финансирования

Уральский открытый фестиваль российского кино не состоится из-за отсутствия средств, сообщил программный директор фестиваля, журналист Валерий Кичин. «2019-й год был, думаю, последним шансом вернуть Уралкинофест к жизни: более длительных перерывов не выдержит ни один фестиваль мира. Он теряет не только драйв, но и ту надежность, обязательность и стабильность, которые только и могут сделать кинофорум авторитетным и сильным»,— рассказал он на своей странице в Facebook.

«Уралкинофест» проходил в Екатеринбурге дважды. В 2016 году гран-при фестиваля получил фильм «Коробка», режиссера Эдуарда Бордукова, призом за лучшую режиссуру награжден Михаил Местецкий с фильмом «Тряпичный союз». На открытии фестиваля присутствовал актер Сергей Безруков. Жюри возглавлял актер Владимир Меньшов. В 2017 году гран-при взял фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. За лучшую режиссуру награду получил Юсуп Разыков за фильм «Турецкое седло». В 2018 году фестиваль не проводился из-за нехватки денег.

О том, как в Екатеринбурге прошел последний «Уралкинофест» — в материале “Ъ” «“Аритмия” собирает призы»