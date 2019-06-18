Долги по зарплате в Пермском крае снизились на 23%

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 июня 2019 года составила 7,3 млн руб. По данным Пермьстата, по сравнению с 1 мая 2019 года этот показатель уменьшился на 23,4%. Наибольший объем просроченной задолженности по заработной плате приходился на организации строительства (71 % от общей суммы задолженности). Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 442 человека. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 16,4 тыс. руб.

Просроченную задолженность по заработной плате имели организации пяти муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по городу Перми — 5,1 млн руб.