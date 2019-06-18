Стоимость содержания и ремонта улиц Ленинского района оценили в 1,5 млрд рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог Ленинского района. Как указано в техническом задании, работы необходимо провести по 90 объектам, среди которых улицы Ленина, Сибирская, Островского, Пушкина, Монастырская, Луначарского, Попова, Петропавловская, Горького, площадь ЦКР и другие. Помимо текущего ремонта и обустройства подрядчик также должен проводить противогололедные работы на всех объектах.

Контракт будет действовать с момента подписания до 20 июля 2024 года. Максимальная цена контракта определена в 1,5 млрд руб. Аукцион состоится 15 июля.

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