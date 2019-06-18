Истец отказался от иска к банку «Восточный» с требованием собрать акционеров

Компания Evison Holdings Limited (представляет интересы инвестфонда Baring Vostok находящегося под арестом гражданина США Майкла Калви) отказалась от исковых требований о проведении банком «Восточный» годового собрания акционеров. Соответствующее ходатайство было представлено на заседании Арбитражного суда Амурской области.

«17 июня… поступило заявление об отказе от исковых требований в полном объеме»,— приводит ТАСС решение судьи.

Суд принял отказ от иска и прекратил производство по делу.

Ранее Baring Vostok предпринял попытку установить контроль над советом директоров «Восточного», но фонды не смогли созвать внеочередное собрание акционеров, так как решение о его созыве должен был принять совет директоров банка. В итоге фонды подали иск в суд с требованием провести внеочередное собрание акционеров.

13 июня также было прекращено производство по иску о внеочередном собрании акционеров банка для переизбрания совета директоров. Совет директоров «Восточного» уже принял решение о проведении годового собрания акционеров 28 июня.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Акционеры “Восточного” сыграют вничью».