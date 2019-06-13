Суд принял ходатайство акционеров «Восточного» об отказе от иска

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство Evison Holdings (представляет интересы инвестфонда Baring Vostok находящегося под арестом гражданина США Майкла Калви) об отказе от требования провести внеочередное собрание акционеров банка «Восточный». «Суд постановил принять отказ от иска, производство по делу прекратить»,— сказала судья Ольга Швец (цитата по ТАСС). Совет директоров «Восточного» уже принял решение о проведении годового собрания акционеров 28 июня.

Компания Evison Holdings, которая является мажоритарным акционером «Восточного», требовала провести собрание, чтобы избрать новый состав совета директоров. На данный момент в его состав входит четыре человека от Baring Vostok: Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Григорий Жданов. Там также четыре представителя бывших акционеров «Юниаструма» Артем Аветисян, Светлана Труханович, Шерзод Юсупов и Александр Калинин. Также в правление входит независимый директор Николай Варма.

Ранее Baring Vostok предпринял попытку установить контроль над советом директоров «Восточного», но фонды не смогли созвать внеочередное собрание акционеров, так как решение о его созыве должен был принять совет директоров банка. В итоге фонды подали иск в суд с требованием провести внеочередное собрание акционеров. После этого совет директоров «Восточного» принял решение о проведении годового собрания акционеров. На нем и будет решен вопрос о составе совета директоров.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Акционеры “Восточного” сыграют вничью».