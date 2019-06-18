В Уфе передано в суд дело предполагаемого адвоката-«решальщика»

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Фарита Хурматуллина. Он обвиняется в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. По версии следствия, адвокат в 2018 году предложил клиентке, подозреваемой в краже, за 2 млн руб. добиться в Учалинском районном суде условного приговора. Клиентка обратилась с заявлением в УФСБ. Адвокат был задержан при передаче ему части денег — 100 тыс. руб. и муляжей оставшейся суммы. Его действия квалифицируются как попытка мошенничества, так как, по версии следствия, возможности повлиять на решение суда у адвоката не было, а средства он планировал оставить себе.

Обвиняемый в ходе следствия вину не признал. Его дело будет слушаться в Кировском суде Уфы.

Дарья Кучеренко