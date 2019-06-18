Акция: «Жаркий июнь» в «Атмосфере»!

Только в июне у вас есть уникальная возможность получить скидкуна покупку квартиры в ЖК «Атмосфера» до 10%: выгода составит до 287 700 рублей1! В акции участвуют квартиры даже самых популярных планировок, которых в продаже осталось немного – ведь более 60% квартир в доме уже продано!
ЖК «Атмосфера» вырос на глазах: жители и гости района любуются очертаниями дома, оценивая масштаб проекта. У каждого покупателя есть возможность посетить свою будущую квартиру перед покупкой, оценить виды из окон, расположение и площади комнат и выбрать лучшую для себя. Чтобы вам было удобнее выбирать идеальную для вас планировку, мы организовали посещение строительной площадки дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов по предварительной записи.
Все понимают, что покупать квартиру на стадии строительства выгоднее, чем ждать, когда дом будет сдан, ведь это дает ряд дополнительных преимуществ: можно выбрать максимально комфортную планировку, отвечающую составу и предпочтениям семьи, оптимальный этаж и вид из окон, а главное – купить ее на самых выгодных условиях и по привлекательной цене.
Бесспорно, покупать квартиру сейчас самое время! Выбрав квартиру в жилом комплексе «Атмосфера», вы можете оформить ипотеку2 в любом банке. В офисе компании PAN City Group1 квалифицированные специалисты помогут грамотно оформить заявление-анкету и подготовить все необходимые документы, проконсультируют по госпрограмме «Семейная ипотека»3 и использованию материнского капитала в качестве первоначального взноса.
PAN City Group предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:
• Ипотека банков-партнеров на льготных условиях, с первоначальным взносом от 10%2.
• Ипотека по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке от 5% годовых (Постановление Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 )3.
• Рассрочка от застройщика с беспроцентным периодом без предоставления документов, подтверждающих доход и трудоустройство4.
• Бронирование новой квартиры до момента реализации имеющейся.
• Покупка с применением сертификатов (материнский капитал и другие).
Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
1ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект», осуществляющего строительство ЖК Атмосфера» – многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 21. Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Скидка в размере от 5 до 10% предоставляется на определенные квартиры при условии заключения договора и внесения денежных средств в срок до 30.06.2019, в том числе с использованием средств ипотечного кредитования и средств материнского (семейного) капитала (возможно внесение всей суммы за исключением материнского капитала в указанный срок). Скидка в размере 287 700 руб. актуальна для квартиры № 1 площадью 69,21 кв. м базовой стоимостью 4,11 млн руб. Подробности – в отделе продаж ООО «ПАН Сити Групп».
2ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015.
3На основании Постановления Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017. Процентная ставка установлена ПАО «ВТБ», по данным сайта https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dlya-semej-s-detmi/, в размере 5% на весь срок кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 при условии страхования риска причинения вреда имуществу и жизни и/или потери трудоспособности Заемщиком. Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заемщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заемщики – граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физического или юридического лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО – не более 12 млн руб., для остальных субъектов РФ – не более 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от одного до 30 лет. Условия действительны на 26.04.2019. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и представил полный пакет необходимых документов. Генеральная лицензия Банка России № 1000.
4Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».