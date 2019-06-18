Акция: «Жаркий июнь» в «Атмосфере»!

Только в июне у вас есть уникальная возможность получить скидкуна покупку квартиры в ЖК «Атмосфера» до 10%: выгода составит до 287 700 рублей1! В акции участвуют квартиры даже самых популярных планировок, которых в продаже осталось немного – ведь более 60% квартир в доме уже продано!

ЖК «Атмосфера» вырос на глазах: жители и гости района любуются очертаниями дома, оценивая масштаб проекта. У каждого покупателя есть возможность посетить свою будущую квартиру перед покупкой, оценить виды из окон, расположение и площади комнат и выбрать лучшую для себя. Чтобы вам было удобнее выбирать идеальную для вас планировку, мы организовали посещение строительной площадки дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов по предварительной записи.

Все понимают, что покупать квартиру на стадии строительства выгоднее, чем ждать, когда дом будет сдан, ведь это дает ряд дополнительных преимуществ: можно выбрать максимально комфортную планировку, отвечающую составу и предпочтениям семьи, оптимальный этаж и вид из окон, а главное – купить ее на самых выгодных условиях и по привлекательной цене.

Бесспорно, покупать квартиру сейчас самое время! Выбрав квартиру в жилом комплексе «Атмосфера», вы можете оформить ипотеку2 в любом банке. В офисе компании PAN City Group1 квалифицированные специалисты помогут грамотно оформить заявление-анкету и подготовить все необходимые документы, проконсультируют по госпрограмме «Семейная ипотека»3 и использованию материнского капитала в качестве первоначального взноса.

PAN City Group предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:

• Ипотека банков-партнеров на льготных условиях, с первоначальным взносом от 10%2.

• Ипотека по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке от 5% годовых (Постановление Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 )3.

• Рассрочка от застройщика с беспроцентным периодом без предоставления документов, подтверждающих доход и трудоустройство4.

• Бронирование новой квартиры до момента реализации имеющейся.

• Покупка с применением сертификатов (материнский капитал и другие).

Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.