Самолет рейса Новосибирск—Паттайя задержали из-за отказа пассажиров лететь на нем

Пассажиры рейса Новосибирск—Паттайя отказались лететь на предоставленном самолете, посчитав его неисправным, сообщил ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Отмечается, что вылет самолета задержался на 1 час 27 минут.

Местный новостной сайт NGS.ru сообщил, что самолет «долгое время не могли завести», после чего началась паника. «По данным авиакомпании, задержка вылета была связана с перенастройкой оборудования… 15 человек отказались от полета, они решили, что самолет неисправен»,— сообщили агентству в прокуратуре.

Позже самолет все же вылетел в Таиланд. Ведомство отметило, что проводит проверку исполнения безопасности полетов.