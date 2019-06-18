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Депутаты приняли отставку главы кузбасского города после ЧП на разрезе

Совет депутатов Мысковского городского округа в Кемеровской области принял досрочную отставку главы города Дмитрия Иванова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Согласно уставу муниципалитета, временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Евгений Капралов, курирующий городское хозяйство и строительство.

Как писал “Ъ”, на прошлой неделе Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию после схода породы, произошедшего в начале июня на разрезе «Кийзасский». Из-за него пострадали опоры линий электропередач и было перекрыто русло реки Большой Кийзас. После происшествия губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вызвал мэра для разбора ситуации. Она, по оценке главы региона, говорит о слабой позиции городской администрации по защите интересов горожан в плане экологии.

Илья Галагуз


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