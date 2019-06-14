Глава Мысковского городского округа подал в отставку после ЧП на разрезе «Кийзасский»

Глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию. По данным пресс-службы обладминистрации, Дмитрий Иванов был приглашен в облправительство для разбора чрезвычайного происшествия, возникшего на разрезе «Кийзасский», где в начале июня произошел сход породы. «В результате пострадали опоры линий электропередач, также было перекрыто русло реки Большой Кийзас», - говорится в сообщении.

По оценкам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, такая ситуация свидетельствует о слабой позиции городской администрации по защите интересов горожан в плане экологии. «Кроме того, в Мысках еще есть проблемы по угольным предприятиям, которые выбрасывают отходы в реки. И жители многократно обращались с просьбой навести порядок. Ситуация тяжелая, вы плохо защищаете интересы граждан в вопросах экологии. Это недопустимо», - сказал он.

Оксана Павлова