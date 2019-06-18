Тимошенко: Украина может составить конкуренцию России по транзиту газа в Европу

Газотранспортная система Украины при условии привлечения инвесторов и масштабной работы над добычей сможет через три года составить конкуренцию России по транзиту газа в Европу, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В эфире телеканала Newsone она предложила задействовать Одесский и Николаевский порты на прием сжиженного природного газа (СПГ).

«Во-первых, у нас разведано 960 кубических метров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить… Это говорит о том, что если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину»,— сказала госпожа Тимошенко. Она отметила, что в двух портах можно построить СПГ-терминалы, «которые не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины». «Потому что за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа»,— объяснила госпожа Тимошенко.

Напомним, с января 2020-го истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». Новый контракт планируется обсудить на трехсторонней встрече представителей России, Украины и Евросоюза. Она может состояться во второй половине сентября 2019 года.

Подробнее о планируемых переговорах читайте в публикации “Ъ”.