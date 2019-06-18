AP: Минюст США получил разрешение от Эквадора на допрос соратника Ассанжа 27 июняя

Министерство юстиции США получило разрешение от властей Эквадора на допрос соратника основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа гражданина Швеции Ола Бини, сообщило агентство AP. Показания планируется взять 27 июня.

Источники не уточнили, что именно интересует США. Документы, которые изучило агентство, указывают, что господин Бини может стать соучастником или свидетелем по делу господина Ассанжа.

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Господин Бини был задержан в Эквадоре в апреле. Он, как утверждает МВД, поддерживал связь с экс-главой МИД страны Рикардо Патинью. Вдвоем они якобы дважды летали в Перу и Испанию.

Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали господина Ассанжа после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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США требуют экстрадиции господина Ассанжа. Американские власти обвиняют его в шпионаже и разглашении гостайны: в 2010 году он опубликовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».